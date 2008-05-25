Горбаль порахував «мертвих душ»

До виборчих списків на київських виборах включено близько 120 тис. «мертвих душ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу керівник штабу Київського відділення Партії регіонів та кандидата на посаду мера столиці Василя ГОРБАЛЯ Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ.

«Близько 5,6% прізвищ у виборчих списках внесено з порушенням. У зв’язку з цим на кожну виборчу дільницю припадає від 30 до 50 «зайвих» киян», - сказав він.

Говорячи про масштаби на рівні Києва загалом, С.БАРАНОВ-МОХОРТ зазначив, що у списки, зокрема, включено 18-20 тис. прізвищ померлих, 30-40 тис. прізвищ студентів, які вже закінчили навчальні заклади, а також прізвища молодих людей, які ухиляються від служби в армії і не з’являться на дільниці.

Коментуючи ці порушення, С.БАРАНОВ-МОХОРТ висловив думку, що за таку низьку точність виборчих списків несуть відповідальність керівників райдержадміністрацій Києва.