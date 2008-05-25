ТВК оприлюднила явку у 10 районах столиці
18:09, 25 травня 2008Політика
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Станом на 12.00
Середня явка виборців у Києві станом на 12.00 становила 13,21%.
Як передає кореспондент УНІАН, дані по 10 районах столиці оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.
Згідно з інформацією КМТВК, у Святошинському районі до півдня проголосували 16,55% виборців, у Печерському – 14,88%, в Голосіївському і Шевченківському – по 14,45%, в Оболонському – 13,94%, у Солом’янському – 13,5%, в Дарницькому – 13,22%, у Дніпровському – 12,65%, в Подільському – 10,34%, найнижчою була явка у Деснянському районі столиці – 8,74%.
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