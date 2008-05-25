БЮТ звинувачує Секретаріат Президента в кришуванні масових фальсифікацій

БЮТ звинувачує Секретаріат Президента у санкціонуванні масових фальсифікацій на виборах у Києві.

Зокрема, як заявив керівник юридичного департаменту БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, інформація, поширена Секретаріатом Президента, а саме: заступником глави Секретаріату Мариною СТАВНІЙЧУК, про те, що голосування сьогодні відбувається без проблем, “є нічим іншим, як кришуванням масових фальсифікацій”.

«Кандидати в депутати, народні депутати і спостерігачі від БЮТ зафіксували фальсифікації, які полягають у тому, що здійснюється підкуп виборців, влаштовуються виборчі «каруселі», а інколи не гребують і відвертим криміналом», - наголосив він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, В.ПИЛИПЕНКО наголосив, що всі ці факти документуються, і БЮТ продовжує відстежувати ситуацію.

«Хочу звернути увагу, що фактично дії щодо зриву голосування були прогнозовані і проявлялися вже як в діяннях територіальної виборчої комісії, так і в залученні до чорної піар-агітації Секретаріату Президента, правоохоронних органів, Служби безпеки», - сказав він.

«Тому ми хочемо звернути увагу киян, що заяви про те, що вибори проходять нібито спокійно, є нічим іншим як окозамилюванням», - заявив член БЮТ.

В.ПИЛИПЕНКО звернувся до киян з проханням бути пильними та повідомляти спостерігачам про виявлені порушення на дільницях, а також самим активно брати участь у припиненні порушень виборчого права.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці М.СТАВНІЙЧУК заявила, що на даний час немає жодних підстав говорити про можливий зрив виборів Київського міського голови.

За її словами, попри всі складнощі, вибори проходять нормально. «На цей час всі дільниці працюють, виборці голосують. І єдине завдання – щоб виборці прийшли і взяли участь у голосуванні», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.