Депутат від НУ-НС хоче розмістити український флот в Росії

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій СТЕЦЬ пропонує в обмін на перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні після 2017 року отримати право на розташування бази українських Військово-морських сил у Балтійському регіоні Росії.

Про це йдеться у заяві депутата, переданій УНІАН його прес-службою.

“Поважаючи давні відносини братніх народів Росії та України й підтримуючи прагнення політиків обох країн розвивати добросусідські стосунки, усвідомлюючи, що подальші розмови навколо перебування Чорноморського флоту РФ на території України можуть поглибити кризу у відносинах братніх народів, можливо, було б доцільно запропонувати російській стороні наступну угоду: Україна погоджується на перебування ЧФ РФ на своїй території і після 2017 року. Натомість Військово-морські сили України отримують право на розташування своєї бази у Балтійському регіоні у м. Кенігсберг”, - заявив Ю.СТЕЦЬ.

“Розуміючи, що рано чи пізно Україна та РФ стануть членами НАТО, така далекоглядність може лише посприяти в отриманні економічних, оборонних та, насамперед, політичних дивідендів Україною та Росією”, - переконаний народний депутат.

Подання відповідного законопроекту Ю.СТЕЦЬ планує внести на розгляд Верховної Ради вже наступного пленарного тижня.