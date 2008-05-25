Луценко знає, що Наша Україна голосує за Кличка

Перший номер у виборчому списку кандидатів у депутати Київради від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО наголошує, що НУ-НС не ухвалював офіційного рішення щодо підтримки на виборах мера столиці кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів після голосування на виборчій дільниці №101/10.

«Офіційного рішення від блоку НУ-НС не було», - сказав він, коментуючи сьогоднішню заяву лідера парламентської фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

«Мало того, я знаю про те, що саме «Наша Україна» підтримує кандидатуру КЛИЧКА», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня на мітингу, який організував БЮТ на Софійській площі в Києві, Ю.ЛУЦЕНКО закликав киян підтримати кандидатуру О.ТУРЧИНОВА на посаду мера столиці.

«25 травня прийдіть... і поставте свій підпис за єдиного кандидата від демократичних сил Олександра ТУРЧИНОВА», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Сьогодні, 25 травня, В.КИРИЛЕНКО заявив, що блок «Наша Україна – Народна самооборона» не приймав жодних рішень про підтримку кандидатури О.ТУРЧИНОВА на виборах Київського міського голови.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що заява Ю.ЛУЦЕНКА про нібито визначення О.ТУРЧИНОВА єдиним кандидатом на посаду мера Києва від демократичних сил, не відповідає дійсності.