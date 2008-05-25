Яценюк поставив коаліції діагноз

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає малоймовірною можливість переформатування коаліції.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтеру”.

"Не думаю, що на сьогодні є вірогідність переформатування коаліції”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас спікер парламенту додав, що “українська політика - це така справа, що все дуже швидко змінюється і тому прогнози давати хоча б на декілька місяців вперед дуже складно”.

За його словами, демократична коаліція повинна довести свою ефективність. А.ЯЦЕНЮК додав, що “для цього є всі засоби і методи”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що протягом шести місяців коаліція хворіє на “певну слабкість” і зараз додалась “надмірна імпульсивність та емоційність”. За його словами, блокування частиною коаліції роботи парламенту не додали їй авторитету.

Разом з тим, за словами А.ЯЦЕНЮКА, “це не означає, що коаліція може певним чином розпастися”. На думку спікера, коаліція має попрацювати “над внутрішньою дисципліною і формуванням нового іміджу”.

Голова Верховної Ради визнав, що на коаліцію впливають “суб’єктивні фактори” як з боку “уряду, прем’єр міністра України, так і з боку Президента України”.

Він зазначив, що закликає народних депутатів приймайте рішення самостійно.