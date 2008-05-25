У Київській ТВК виправдовуються технічними моментами

Секретар Київської міської територіальної виборчої комісії Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ стверджує, що запізнення подання інформації стосовно явки виборців трапляється лише з одним-двома районами і пов’язане лише з технічними моментами.

Як передає газета "Хрещатик", за його словами, багато членів комісій не мають досвіду, на це, можливо, вплинули неодноразові заміни складу дільничних комісій.

Так, 20 суб’єктів виборчого процесу подали заявки на заміну своїх представників, повідомив Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ.

Також він заявив, що явка виборців на даний момент є меншою, ніж на попередніх виборах.

Як повідомлялося, учасники виборів у Києві, зокрема Блок Кличка, висловлювали здивування з приводу відсутності інформації від тервиборчкому щодо явки виборців. Зокрема, ТВК поінформувала про явку виборців станом на 12.00 лише близько 18-ї години.

У Блоці Кличка також вважають, що дані про явку виборців, оприлюднені територіальною виборчою комісією станом на 12.00 (близько 13%), "явно занижені". “Це є свідченням того, що занижену явку спробують опробувати як нову технологію для фальсифікації виборів", - зазначили в прес-службі блоку.

Близько 20-ї години ТВК повідомила, що явка виборців станом на 16.00 становила близько 30%.