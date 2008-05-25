Блок Черновецького набирає 25,7%, БЮТ – 23,4% - екзит-пол ICTV

На виборах до Київради Блок Леоніда Черновецького набирає 25,7%, БЮТ – 23,4%, Блок Віталія Кличка 12,7%.

Такими є дані екзит-полу, проведеного на замовлення телеканалу ICTV, повідомив у прямому телеефірі ICTV генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО.

Згідно з цими даними, за Блок Литвина проголосували 10,4% опитаних виборців, за ГАК – 4,3%, Партію регіонів - 4%, Блок Катеринчука – 3,9%, ВО „Свобода” - 3%.

В.ПАНІОТТО зауважив, що похибка може становити від 2% до 3%, тому він вважає, що є ще політичні сили, які можуть потрапити до Київради, а саме - Блок Олександра Омельченка з 2,6% та НУ-НС – 2,1%.

Як повідомлялось, телеканал ICTV замовив опитування на виході з виборчих дільниць провідним соціологічним компаніям: Київському міжнародному інституту соціології у співпраці з фондом "Демократичні ініціативи" та із залученням до польового етапу “Бюро статистичного аналізу”.

У рамках екзит-пулу було опитано 10 тисяч виборців на 100 виборчих дільницях Києва.

Опитування розпочалось о 8.00 і завершилось о 20.00.

Всього у перегонах за посаду Київського міського голови брали участь 70 кандидатів.