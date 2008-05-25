У Табачника - неприємний осад на душі

У штабі кандидата на посаду Київського міського голови Василя ГОРБАЛЯ вважають, що керівник Шевченківського району Віктор ПИЛИПИШИН має вибачитися за не включення представника Партії регіонів Дмитра ТАБАЧНИКА в списки виборців на виборах мера Києва та Київради.

Як повідомляв УНІАН, один із представників Партії регіонів, народний депутат України Дмитро ТАБАЧНИК не знайшов себе у списках на виборчій дільниці у Шевченківському районі, куди він прийшов віддати свій голос на київських виборах.

За словами керівника виборчого штабу кандидату у мери В.ГОРБАЛЯ Сергія БАРАНОВА-МОХОРТА, через цю прикрість у Дмитра Володимировича залишився «неприємний осад на душі».

«Д.ТАБАЧНИК 14 років проживає на вулиці Ярославів Вал в Шевченківському районі Києва. На тій виборчій дільниці він без проблем голосував на усіх попередніх виборах», - сказав В.БАРАНОВ-МОХОРТ. - Я вважаю, що голова Шевченківського району ПИЛИПИШИН, який є відповідальним за якісне формування списків у своєму районі, повинен вибачитися перед Дмитром Володимировичем (ТАБАЧНИКОМ)».

Як також відзначив керівник штабу В.ГОРБАЛЯ, сам Д.ТАБАЧНИК вважає свою відсутність у виборчому списку цілеспрямованою акцією проти нього.