Черновецький - 35,1%, Турчинов - 20,5%, Кличко – 19,6% - ще один екзит-пол

На виборах мера Києва чинний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 35,1% голосів виборців, перший віце-прем`єр, кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ - 20,5%, Віталій КЛИЧКО – 19,6%.

Такі дані Центру політичних і маркетингових досліджень «Соціс» було оприлюднено в ефірі ТРК «Київ».

Згідно з цими даними, представник Блоку Литвина Віктор ПИЛИПИШИН набрав 8,8% голосів виборців, Микола КАТЕРИНЧУК - 4,6%, кандидат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ - 2,1%, екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО - 2%.

На виборах до Київської міської ради, відповідно до екзит-полу «Соціс», Блок Леоніда Черновецького одержує 28,2%, БЮТ – 23,6%, Блок Литвина – 10,8%, Блок Віталія Кличка – 12,3%, ГАК – 4,4%, Блок Катеринчука - 3,6%, Партія регіонів – 3,5%.