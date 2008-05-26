Турчинов: вибори показали, що рейтинг Ющенка - близько 1%

Вибори в Києві показали, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має підтримки серед українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у виборчому штабі БЮТ заявив кандидат в мери Києва Олександр ТУРЧИНОВ.

«Подвійні стандарти, які використовувала вулиця Банкова, Секретаріат Президента і сам Президент, призвели до того, що рейтинг В.ЮЩЕНКА – близько 1%», - сказав О.ТУРЧИНОВ. На його думку, НУ-НС став заручником «падіння авторитету і обличчя Президента України».

«Київ поставив оцінку Віктору ЮЩЕНКУ», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він зауважив, що одразу після обрання нового уряду оточення Президента робило все для того, щоб зруйнувати коаліцію.

На його думку, дехто в оточенні Президента вважає, що вони виграли київські вибори, однак результат в 1% досить дивний.

«В першу чергу ці вибори програв Президент, програла та політика, яку він проводив останні 4 місяці», - вважає О.ТУРЧИНОВ.