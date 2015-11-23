У Путіна закликали відновити електропостачання Криму

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

«Ми поки що не маємо якоїсь інформації про те, чи вживаються якісь заходи, а головне - коли вони дадуть результат, коли електропостачання буде відновлено, хоча ми закликаємо відновити», - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде РФ реагувати, якщо в Україні найближчим часом не вдасться налагодити електропостачання.

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За словами Пєскова, «безумовно, трапляються якісь надзвичайні ситуації, але при цьому в будь-якій країні є екстрені служби, які мають можливість терміново ліквідувати наслідки тих чи інших техногенних, або рукотворних, або природних ситуацій».

«Безумовно, російська сторона вживає всіх необхідних заходів... з тим, аби в тій мірі, в якій це можливо, компенсувати цю аварійну ситуацію», - сказав прес-секретар Путіна.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електроопор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ЛЕП.

Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що через пошкодження ліній та підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила постачання електрики в два райони Херсонської області, Автономну республіку Крим, також виникла небезпека для забезпечення 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують перешкоджати доступу енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ЛЕП. Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.