Енергетична блокада Криму: У Росії заявили, що пошкоджені ЛЕП не ремонтують через "політичні мотиви"

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю радіостанції "Вести ФМ", повідомляє ТАСС.

"Фактично не ведуться з боку України роботи з відновлення цієї лінії. Хоча міністерство енергетики України готове, і ми готові надати допомогу, в тому числі і нашими бригадами, щоб відновити одну з ліній. Відбувається те, що не допускають енергетиків, для того, щоб відновити лінію. Не допускають екстремістськи налаштовані люди, які перебувають там. В той же час дивно, що влада (України) не може забезпечити доступ до об'єктів енергопостачання. Тобто з якихось політичних мотивацій не йде відновлення цієї лінії", - повідомив міністр.

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Він також заявив, що Росія може прийняти рішення про припинення поставок вугілля в Україну в якості відповіді на энергоблокаду Криму.

"Може навіть в цій ситуації і потрібно прийняти аналогічне рішення про припинення поставок вугілля нашими комерційними організаціями, які постачають вугілля українським електростанціям", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

23 листопада в "Укренерго" заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через ушкодження, не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.