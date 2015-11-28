Порошенко призначив посла України в Сінгапурі
Президент України Петро Порошенко призначив Дмитра Сеніка надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур.
Про це йдеться у відповідному указі №667/2015, розміщеному на сайті глави держави.
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«Призначити Сеніка Дмитра Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур», - йдеться в документі.
Довідка УНІАН. Дмитро Сенік народився у 1981 році в м. Київ. Закінчив Київський економічний інститут менеджменту та Середземноморську академію дипломатичних наук Мальтійського університету.
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На дипломатичній службі з 2003 року, за кордоном працював у політичному відділі Посольства України в США. Спеціалізується на українсько-американських відносинах; менеджменті персоналу дипломатичної служби. Вільно володіє англійською мовою.
До призначення послом в Сінгапурі обіймав посаду директора департаменту секретаріату міністра закордонних справ.