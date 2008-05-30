Забруднений радіацією МІ-8 хотіли переобладнати в „оригінальне” кафе

Службою безпеки України викрито і припинено протиправну діяльність злочинного угруповання, що займалося незаконним вивезенням із зони відчуження Чорнобильської АЕС радіоактивно забрудненого металобрухту, автомобільних запчастин, деревини.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, всі ці „товари” реалізовувалися на „чорному ринку” як міста Києва, так і України: ліс розпилювався на підпільних пилорамах і в подальшому деревина йшла на виготовлення будівельних матеріалів, зокрема, паркету, редуктори і автозапчастини продавалися для повторного використання, а металобрухт просто здавався на переплавку.

Була навіть спроба вивезти із зони відчуження вертоліт МІ-8 для використання його як „оригінального” кафе в одному із міст України.

Крім того, зловмисники тримали під контролем і браконьєрський промисел, зокрема, вилов риби і реалізацію її пересічним громадянам.

Правоохоронцями вже встановлено, що до вказаного злочинного угруповання входили як особи, на яких державою покладалися обов’язки забезпечувати дотримання вимог радіаційної безпеки, так і окремі представники робітничих професій, водії, дезактиватори, охоронці, які розбирали і вантажили техніку, дезактивували її, пропускали через пропускні пункти і вивозили із зони контролю.

У результаті проведеної вночі 29 травня ц.р. спеціальної операції співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ при виїзді із забороненої зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС затримано вантажівку, яка прямувала до однієї із металобаз Київської області та перевозила стальні труби, незаконно вилучені до цього із могильника з утилізації радіоактивно забруднених відходів.

Крім того, на цій же металобазі співробітники СБУ виявили ще дві вантажівки із радіаційно забрудненими металовідходами, що були привезені сюди трохи раніше.

За попередніми даними фахівців МНС України, рівень радіоактивності у металовиробах у 20-30 разів перевищує встановлені граничні санітарні норми.

Водії автомобілів, на яких перевозилася радіоактивно забруднена металопродукція, та причетна до протиправного „бізнесу” посадова особа спеціалізованого підприємства затримані.

Наразі спільно з прокуратурою Київської області ведеться слідство, стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 267 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України.