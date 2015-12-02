Росія обіцяє запуск енергомосту в анексований Крим до 20 грудня

"У нас термін встановлений - 20 грудня. Ми постараємося цей графік реалізувати в більш короткі терміни", - сказав пан Новак.

За словами прем'єра РФ Дмитра Медведєва, ситуація з припиненням енергопостачання Криму стала "перевіркою на міцність" для окупованого півострова, передає BBC Україна.

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Як зазначив так званий лідер Криму Сергій Аксьонов, в регіоні вистачить запасів палива на весь опалювальний сезон, а до 7 грудня влада планує запустити 100% котелень, які опалюють житлові будинки.

Напередодні він казав, що напружена ситуація в енергетиці Криму може зберегтися до будівництва двох стаціонарних електростанцій в Сімферополі та Севастополі, які мають ввести в експлуатацію тільки у 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше Аксьонов обіцяв запуск енергомосту з Краснодарського краю в Крим 5-6 грудня.