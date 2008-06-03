Роберт Мугабе без запрошення приїхав на саміт ООН

Президент Зімбабве Роберт Мугабе у понеділок, 2 червня, несподівано для всіх з`явився на всесвітньому продовольчому саміті ООН в Римі, пише The Guardian.

За інформацією видання, поява Мугабе, який не одержував запрошення на саміт, викликала обурення у багатьох його учасників. За їх словами, Зімбабве - одна з небагатьох країн світу, в яких продовольча криза викликана жорсткою політикою президента, а не глобальним потеплінням чи зростанням цін на продукти.

Відзначимо, що з 2002 року, після того, як стало відомо про кричущі порушення прав людини в Зімбабве під час президентської кампанії, Роберту Мугабе і його найближчому оточенню був заборонений в`їзд до Європи і США, за винятком відвідин заходів, організованих ООН.

У березні 2008 року в Зімбабве пройшли президентські і парламентські вибори. На виборах президента переміг лідер опозиційного Руху за демократичні зміни (MDC) Морган Тсвангіраі. Він набрав 47,9 відсотки, а Мугабе - 43,2 відсотки голосів. Жодному кандидату не вдалося набрати абсолютної більшості, у зв`язку з чим на 27 червня призначений другий тур виборів.

Лента.ру