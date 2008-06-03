Регіонали домоглися свого погрозою заблокувати трибуну ВР

Верховна Рада відклала на завтра складення присяги членами Вищої ради юстиції через намір фракції Партії регіонів заблокувати трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, складення присяги членами ВРЮ перенесено на 4 червня на 12.30.

Як зазначив на засіданні парламенту Голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, передбачається складення присяги трьома членами Вищої ради юстиції – Олександром ВОЛКОВИМ, Ігорем САМСІНИМ, Андрієм БОЙКОМ.

Між тим, за його словами, це питання не було розглянуто Комітетом з питань правосуддя.

С.КІВАПЛОВ вважає, що допущення до присяги О.ВОЛКОВА та А.БОЙКА суперечитиме законодавству України, зокрема Закону України «Про Вищу раду юстиції», яким передбачено, що члени ВРЮ мають скласти присягу протягом двох місяців.

Він наголосив, що О.ВОЛКОВ був призначений 7 грудня 2007 року, а А.БОЙКО - 21 грудня 2005 року з’їздом представників вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ.

У відповідь голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО зазначив, що терміни дійсно спливли, зокрема у О.ВОЛКОВА, але в цьому його вини немає, оскільки він не відповідає за те, що парламент не працював в нормальному режимі і це питання не вносилося на розгляд ВР.

За його словами, в ситуації з А.БОЙКОМ йшлося про судову справу, що закінчилася в травні рішенням Вищого адміністративного суду, який поновив А.БОЙКА на посаді.

В.ОНОПЕНКО наголосив, що не є можливим зараз знову збирати з’їзди для прийняття рішення, оскільки все це займе не менш ніж півроку.

Голова Верховного суду України закликав не політизувати дане питання.

Він підкреслив, що «Вища рада юстиції сьогодні працює ефективно» і «як єдиний колектив».

Під час цього народні депутати України із фракції Партії регіонів почали наближатися до трибуни парламенту, щоб її заблокувати і не дати можливості розглядати дане питання.

У зв’язку з цим голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК попросив перенести розгляд даного питання – складення присяги членами ВРЮ - на завтра, після розгляду Комітетом з питань правосуддя.

Він наголосив, що дійсно в законодавстві є норма про необхідність складення присяги в двомісячний термін після призначення членом Вищої ради юстиції, але, в той же час, не має правових санкцій за порушення даного терміну.

Після цього робота парламенту продовжилася в звичному руслі.