Завтра Радбез ООН проведе засідання щодо України
21:51, 10 грудня 2015Політика
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Засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядатиметься ситуація в Україні, за участю міністра закордонних справ Павла Клімкіна відбудеться 11 грудня в 17:00 (за київським часом).
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку (США).
"Засідання Ради безпеки ООН щодо України відбудеться в п'ятницю о 10:00 (за нью-йоркським часом)", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь 11 грудня на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
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