Завтра Радбез ООН проведе засідання щодо України

Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку (США).

"Засідання Ради безпеки ООН щодо України відбудеться в п'ятницю о 10:00 (за нью-йоркським часом)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь 11 грудня на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.