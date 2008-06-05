Від Тимошенко вимагають обмежити апетити 1/2 доходів від приватизації

Приватизація підприємств енергетики має проходити в рамках програми реформування галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, виступаючи на п`ятому українському інвестиційному форумі «Україна 2008: Реальність і Перспективи», організованому «Альфа-банком».

«Президент наполягає на тому, щоб була прийнята єдина програма реформування енергетичної галузі або електроенергетичної галузі, в рамках якої, з розумінням того, куди ми рухаємося, і мають продаватися сьогодні об`єкти електроенергетики», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також зазначив, що необхідно переглянути підхід до використання коштів, одержаних від продажу держпідприємств.

«Ми, нарешті, повинні зупинитися в тому, що ми проїдаємо все те, що одержуємо від приватизації. Щонайменше, 50% (коштів від продажу держпідприємств), і на цьому наполягає Президент, повинні капіталізуватися державою. Якщо, наприклад, ми ухвалили рішення, що продаємо теплоенергетику, а атомна енергетика залишається державною, то, мінімум, 50% від ресурсів, які ми на сьогодні одержимо, продавши теплоенергетику, мають бути направлені на підтримку нашої атомної енергетики», - підкреслив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в листі на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО виступив проти передчасної приватизації об`єктів електроенергетики, що може привести до непередбачених наслідків.

Зазначивши, що останнім часом Кабмін прийняв ряд рішень, направлених на роздержавлення об`єктів електроенергетичної галузі, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що реорганізація вітчизняної електроенергетичної галузі, оновлення основних фондів підприємств цієї сфери є невідкладним завданням для забезпечення необхідного рівня енергетичної безпеки держави.

За словами Президента, фахівці прогнозують, що без кардинальних змін в електроенергетиці вже впродовж найближчих 5-7 років економіка України відчує дефіцит електроенергії.

Водночас, констатував глава держави, Кабінет міністрів України не розглядає можливих варіантів розвитку електроенергетичної галузі, окрім як роздержавлення ряду об`єктів цієї сфери.

Як зазначив В.ЮЩЕНКО, приватизація об`єктів енергетичної галузі, які будуть передбачені відповідною програмою, має здійснюватися виходячи з таких принципів: забезпечення реалізації стратегічних завдань з розвитку електроенергетики; спрямування не менш як 50% коштів, одержаних від приватизації, на розвиток державних об`єктів електроенергетичної сфери, а саме: мереж транспортування енергії, державних генеруючих станцій, зокрема теплових.