Гриценко вважає, що в Україні забагато генералів

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оброни Анатолій ГРИЦЕНКО виступив з ініціативою упорядкувати кількість та рівень генеральських звань в силових структурах України.

Як повідомили УНІАН в прес-офісі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив учора за підсумками засідання профільного комітету парламенту.

Зокрема, А.ГРИЦЕНКО виступив з ініціативою визначити на законодавчому рівні, щоб граничні військові звання для усіх силових структур затверджував виключно парламент. Також це повинно стосуватися загальної кількості осіб вищого офіцерського складу, тобто генеральського.

Як він наголосив, сьогодні в Україні існують дисбаланси, які створені президентськими указами (у тому числі і попередніх голів держав), щодо кількості та рівня генеральських звань у різних силових структурах.

“Це дуже серйозна проблема. Тому що, наприклад, “генерал армії України”, як військове звання для начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил – це зрозуміло. Але таке ж саме звання для керівника структури, яка налічує менше 5 тис. осіб – це є ненормально”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Як пояснив народний депутат, в армії п’ятьма тисячами особового складу командують максимум полковники, а відносно нечисленними іншими силовими відомствами – генерали армії.

“Це стосується, зокрема, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Внутрішніх військ. Ось це ми хочемо унормувати”, - підсумував А.ГРИЦЕНКО.

Говорячи про конкретні рішення щодо цього питання народний депутат зауважив, що слід очікувати пониження граничних військових звань для керівників різних силових структур.

За словами А.ГРИЦЕНКА, упорядкування потребує і кількість генеральських звань. Як він пояснив, у Збройних силах це питання вже врегульовано. Там кількість генералів пропорційно відповідає чисельності особового складу, і є навіть нижчою в контексті європейських стандартів.

“А ось в інших силових відомствам спостерігається генераломанія”, - підсумував А.ГРИЦЕНКО.