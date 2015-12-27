Корбана повернули із машини швидкої до зали суду
19:59, 27 грудня 2015Політика
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Лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана повернули із машини швидкої допомоги до зали судових засідань у Дніпровському районному суді Києва.
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, він знаходиться у медичному візку.
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У залі перебувають прокурори та значна кількість охоронців.
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