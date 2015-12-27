Корбана повернули із машини швидкої до зали суду

Лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана повернули із машини швидкої допомоги до зали судових засідань у Дніпровському районному суді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, він знаходиться у медичному візку. Читайте такожЛікарі не можуть забезпечити належне медичне обстеження Корбана у машині швидкої допомоги, потрібна госпіталізація - адвокат У залі перебувають прокурори та значна кількість охоронців.

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