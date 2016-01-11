Правозахисники назвали 2015-й "роком втрачених можливостей" у держполітиці України щодо Криму

Таку думку вони висловили сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що «ситуація безпосередньо в самому Криму продовжує погіршуватися». «Порушення прав людини є системними та масштабними. Останнім часом також правозахисники відзначають і посилення політичних репресій. Тому становище наших громадян, які знаходяться там, у Криму, а також тих, які змушені звідти виїздити, залишається украй важким», - підкреслила вона.

Скрипник висловила думку, що 2015-й рік став роком «втрачених можливостей». «Ми змушені констатувати, що безліч рішень нашої влади не були спрямовані на захист кримчан», - вважає експерт.

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Зокрема, вона висловила думку, що постанова Кабміну, яка має «обмежувати товари, які ввозять і вивозять із Криму», призведе до «суттєвого обмеження прав і свобод звичайних кримчан». «І більше того, створить дискримінаційну практику щодо них, і також створить умови для корупції», - сказала Скрипник і додала, що на сьогодні ця постанова ще не набула чинності.

Крім того, вона висловила занепокоєння щодо внесеного до парламенту законопроекту «Про тимчасово окуповану територію України» (№3593), одними з авторів якого є віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд та депутат від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров. «Законопроект, якщо буде ухвалений, по суті, по-перше, прирівняє у своїх статусах Донбас і Крим, зробить їх повністю блокованими і відрізаними територіями. Тому що даний законопроект передбачає повну блокаду цих територій», - заявляє Скрипник.

Вона також висловила думку, що не можна назвати ефективною роботу органів влади, котрі мають займатися питаннями Криму. Так само Скрипник відзначила неефективність державної інформаційної політики щодо Криму в 2015 році.

Своєю чергою адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський, зокрема, зазначив, що на сьогодні «фактично існують регіональні відділення Ради адвокатів у Криму та у місті Севастополі, але вони не функціонують». «Органи адвокатського самоврядування там не працюють. Більш того, адвокати позбавлені права брати участь в адвокатському самоврядуванні на найвищому рівні. Це робота у Раді адвокатів України, це робота у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, це участь у з’їздах адвокатів України», - сказав він і додав, що така ж ситуація у нотаріальному середовищі.

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Водночас член правління Кримського центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" Андрій Щекун наголосив, що на сьогодні «жодного вищого навчального закладу (кримського – УНІАН) фактично не відновлено на материковій частині України, як це відбулося з Донбасом». «Наша вимога була відновити хоча б один, Таврійський національний університет, у місті Херсоні. На жаль, не дослухалися до нас. І держава фактично саботує цей процес і надалі», - сказав він.

Крім того, Щекун наголосив на необхідності впровадження дистанційного онлайн-навчання для дітей, які перебувають на окупованих територіях. «30 грудня ми провели ще один спільний захід із Міністерством освіти та науки і тільки там почули виразно, що в цьому році, в бюджеті 2016 року, нібито закладено 10 мільйонів гривень на запровадження дистанційного навчання», - сказав він і додав, що «ми сьогодні не маємо чіткої відповіді», чи затверджено ці кошти.

Говорячи про Державну службу з питань Автономної Республіки Крим, Щекун зазначив, що вона є непублічною і «ми не знаємо, які процеси відбуваються довкола цієї державної служби». Він також заявив про необхідність існування при цій службі громадської ради за участю кримчан.