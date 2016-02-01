Глава МЗС Канади: уряд Трюдо на переговорах з Росією буде відверто підтримувати Україну

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Стефан Діон у Києві на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

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"Я також хочу підкреслити, що Канада відповідно до позиції голови уряду Джастіна Трюдо буде більш ефективною у своїй підтримці України, висловлючи прямо, відверто та чітко свою позицію (на переговорах) з російським урядом", - наголосив Стефан Діон.

Він заявив, що звільнення Надії Савченко буде одним з питань, яке Канада хоче порушити під час переговорів з російською стороною.

Крім цього, міністр закордонних справ Канади Стефан Діон заявляє, що його країна має намір покращити рівень підтримки України.

"Ми також обговорили, як покращити підтримку реформ в Україні. Ми хочемо покращити наш потенціал у підтримці України у цей важкий час не тільки через нашу дружбу, але також тому, що Канада багато чим зобов'язана українській спільноті в Канаді", - сказав Стефан Діон.

Він запевнив, що уряд Канади і надалі працюватиме над посиленням підтримки України в різних напрямках.