Гройсман вважає недемократичним законопроект щодо відкликання депутатів місцевих рад після виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Гройсман зазначив, що законопроект за реєстраційним номером 3693 “не дуже демократичний, якщо м'яко сказати, і я за нього голосувати не буду”.

Він нагадав, що даним законопроектом передбачено відкликання депутатів місцевих рад місцевими партійними організаціями. При цьому він підкреслив, що на останніх місцевих виборах депутати обиралися за новим законодавством, не за закритими списками. Тому, за словами голови ВР, таких депутатів мають відкликати не партійній організації, а виборці.

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В той же час Гройсман додав, що завтра ставитиме на голосування питання про включення до порядку денного роботи парламенту законопроекту № 3700 щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі після виборів за рішенням з’їздів партій, оскільки лідери фракцій наполягають на його розгляді .