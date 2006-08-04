Рішення ВР про заборону переглядати політреформу порушує 6 статтю Конституції

Рішення Верховної Ради України про заборону Конституційному Суду переглядати політреформу – антиконституційне. Так прокоментував журналістам дії парламенту керівник Міжнародного комітету боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією Олександр БОРТНИК.

У переданому УНІАН коментарі юрист зазначає, що „це рішення суперечить 6 статті Конституції України. Основний Закон чітко говорить, цитую: "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову і органи законодавчої виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах та відповідно до законів України".

"Тобто Верховна Рада як законодавча гілка влади не може втручатися у парафію судової гілки влади, до якої належить Конституційний суд, - підкреслює О.БОРТНИК, - бо це порушує баланс розподілу гілок влади".

"Це світова практика, - говорить юрист. - І будь-який студент-першокурсник юрфаку розуміє ці аксіомні, прописні істини".

На уточнююче питання журналістів, чому парламент прийняв таке рішення, якщо його протизаконність очевидна, О.БОРТНИК зазначив, що "парламент останнім часом звик перебирати на себе функції інших гілок влади, в тому числі і Конституційного Суду, і вкотре прийняв емоційне рішення з політичних мотивів, намагаючись послабити Президента".

„Якщо хтось захоче оскаржити це рішення і справа дійде до суду, то у Верховної Ради просто немає шансів”, - запевнив журналістів О.БОРТНИК.

Громадська організація „Міжнародний комітет боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією” заснована 2004 року. Главою правління ГО є юрист О.БОРТНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, парламент ухвалив закон “Про внесення зміни до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про Конституційний Суд України”.

За цей закон проголосувало 274 з 307 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Автор закону - лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО зазначив, що цим законом скасовується право КС проводити ревізію внесених змін до Конституції України. За його словами, мова йде про зміни до Конституції, внесені в грудні 2004 року. Зокрема, згідно з документом, Верховна Рада України підпункт 1 пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» після слів «закони України» доповнила словами «крім законів України про внесення змін до Конституції України, які набрали чинності».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений цей закон.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.