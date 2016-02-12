"Україні потрібен прем'єр з бездоганною репутацією": Абромавичус розповів, кого бачить очільником Кабміну

Він у своїй колонці на "Українській правді" зазначив, що Україні потрібен технократичний уряд і прем'єр-міністр з бездоганною репутацією.

"Очевидний кандидат, який відповідає цій вимозі, – це міністр фінансів Наталя Яресько. Їй можна закинути хіба що американське походження, але, як показує досвід балтійських держав, це, швидше, плюс, а не мінус", - написав Абромавичус.

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Він зазначив, що у всіх трьох країнах Балтії були президенти-вихідці із західних діаспор, які успішно відпрацювали за дві каденції.

Головним завданням нового уряду, за словами Абромавичуса, має стати прискорення реформ у всіх сферах, а в першу чергу – реформа Державної фіскальної служби і швидка прозора приватизація.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки що фракції коаліції висувають вимоги чинному уряду, президент не відмовляється від ідеї зняти Яценюка з посади прем'єр-міністра. "Він (Порошенко - Ред.) вже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Щойно знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник в БПП, близький до президента.