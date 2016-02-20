Порошенка закликали назвати й публічно обговорити кандидатів на місце Шокіна

Про це йдеться у заяві депутатів на сторінці МФО у Facebook.

Вони зазначають, що для відновлення довіри та пошуку оптимального кандидата на посаду генпрокурора президенту потрібно запропонувати громадськості кількох кандидатів.

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"Залучення представників громадянського суспільства та журналістів до дослідження минулого претендентів допоможе уникнути призначення людини, обтяженої корупційним минулим або негідною поведінкою та підвищить рівень довіри суспільства як до кандидатури, так і до органів прокуратури". - йдеться у заяві.

У разі неврахування думки суспільства при призначенні генпрокурора члени МФО "Єврооптимісти" зазначили, що можуть не голосувати за кандидатуру, визначену з міркувань політичної доцільності.

МФО “Єврооптимісти” закликає Президента Петра Порошенка винести на публічне обговорення декілька претендентів на посаду ... Опубликовано ЄвроОптимісти 20 февраля 2016 г.

Нагадаємо, 19 лютого заява генерального прокурора України Віктора Шокіна про відставку надійшла до Адміністрації президента. У той же день президент України Петро Порошенко вніс пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України.