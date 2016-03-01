Уряд заборонив держслужбовцям критикувати владу (документ)

Про це йдеться у постанові Кабміну "Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців" № 65 (редакція від 11.02.2016).

Зазначається, що прийняття акта започатковує єдині обов'язкові вимоги до стандартів етичної поведінки, доброчесності у діяльності державних службовців, а також сприятиме недопущенню тиску з боку представників бізнесу чи політичних сил на посадовців державних органів.

Йдеться про те, що службовці мають дотримуватися наступних принципів: служіння державі і суспільству; гідна поведінка; доброчесність; лояльність; політична нейтральність; прозорість і підзвітність; сумлінність.

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При цьому лояльність, як переконаний уряд, передбачає: добросовісність щодо виконання рішень Ради, президента, Кабміну та державного органу, в якому працює державний службовець, незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів; утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їхніх посадових осіб; коректне ставлення до керівників і співробітників державного органу під час виконання державним службовцем своїх обов’язків.

Наголошується, що за порушення цих правил держслужбовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту цифрової економіки Мінекономрозвитку Олена Мініч писала, що до такого рішення вирішили вдатися після публічного виступу Айвараса Абромавичуса.