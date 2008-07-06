Парламентарії Росії і України говорили про “чорні списки” і не тільки

5-6 липня в Одесі відбулося перше засідання депутатських груп з міжпарламентських зв`язків Верховної Ради України і Держдуми Російської Федерації, під час якого було прийнято рішення щодо формування спільних підгруп для активізації міжпарламентського діалогу і узгоджено графік роботи міжпарламентської групи дружби на найближчий рік.

Як повідомила УНІАН прес-секретар співголови групи з української сторони Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ Алла ГОДУНОВА, засідання відбулося за дорученням голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, який закликав провести першу зустріч групи дружби парламентів двох країн.

“Всього сформовано 17 спільних підгруп, зокрема, з аграрних, економічних, правових питань, свободи слова та інші”, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в засіданні взяли участь з української сторони представники всіх фракцій ВР.

За ініціативи української делегації прийнято звернення, в якому йдеться про те, що, «враховуючи важливе значення Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією та Україною від 31 травня 1997 року для розвитку добросусідських партнерських відносин вважаємо за неохідне укласти міждержавні угоди в тих галузях, що представляють взаємний інтерес і є приоритетними для українсько-російського співробітництва».

Російська делегація виступила з ініціативою обговорити спільну заяву щодо «необхідності відміни чорних списків».

Як зауважила Н.КОРОЛЕВСЬКА, українська делегація також погодилася, що існування “чорних списків” не сприяє налагодженню добросусідських відносин. За її словами, «українська делегація обговорить цей документ на засіданні української частини групи дружби, яка включає 200 депутатів, для прийняття остаточної редакції заяви».

Учасник засідання, народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що «на думку представників коаліції, які були присутні на цій дискусії, там має бути зафіксована позиція щодо неприпустимості будь-яких закликів про порушення територіальної цілісності держав. Ці позиції окремо зафіксовано українськими представниками від коаліції”.

Також депутати повідомили, що протягом двох днів в Одесі відбулися дискусії щодо виконання Договору і про перспектики розвитку двосторонніх відносин.

Всі сторони висловились за необхідність активізувати двосторонній діалог, надати йому прагматизму і наповнити практичним змістом.

Представники коаліції наголосили на стратегічному характері двосторонніх відносин і висловили переконання, що парламенти двох країн мають сприяти, а не гальмувати розвиток цих відносин.