Затулін натякає, що терпець Росії може увірватися

Співкоординатор депутатської групи з міжпарламентських зв`язках Російської Федерації і України Костянтин ЗАТУЛІН розсерджений тим, що українські парламентарії перенесли на 8 липня підписання двох спільних звернень парламентаріїв РФ і України. Про це він заявив в неділю на прес-конференції в Генконсульстві РФ в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, К.ЗАТУЛІН повідомив, що вчора на базі Одеської юридичної академії парламентарії двох країн підготували 2 проекти документів.

«Це внесена РФ пропозиція про остаточну і беззастережну відміну будь-яких «чорних списків» нев`їзних осіб до Росії і України. Не секрет, що останнім часом поновилася практика оголошення персонами нон-грата політичних і громадських діячів. Не хочу на цьому дуже акцентувати, але ініціатива належала українській стороні, а російська сторона відповіла», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Другий проект, за словами К.ЗАТУЛІНА, внесений українською стороною, – це Звернення у зв`язку із закінченням терміну (1 жовтня 2008 року) Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між РФ і Україною від 31 травня 1997. «Ось ці два документи були 5 липня предметом дуже гострого обговорення. Хочу зазначити, що у складі української делегації - а це всім зрозуміло, існують і присутні різні політичні сили – групу по зв`язках з Росією очолюють Сергій КІВАЛОВ (Партія регіонів) і Наталія КОРОЛЕВСЬКА (БЮТ). Протягом всього дня була спроба частини української делегації уникнути обговорення змістовних питань і звести все до обговорення технічних, регламентних питань: скільки у нас буде підгруп, як ми зустрічатимемося і т.п. Ми ж і більшість представників української делегації наполягала на тому, щоб обговорювалися питання змістовні, бо вони насправді серйозно цікавлять наших виборців – народи РФ і України», - підкреслив К.ЗАТУЛІН.

Він констатував, що вчора членами делегацій були в основному узгоджені ці проекти документів за участю двох координаторів з російської сторони і двох співголів групи з української сторони. Проте, за його словами, «сьогодні в Одесі не виявилося ні співголови з боку Держдуми Сергія МАРКОВА, ні співголови з української сторони Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ».

К.ЗАТУЛІН оприлюднив рішення, прийняте російською делегацією про те, що депутати Держдуми обидва документи повинні підписати – «не тільки від імені делегації, але й кожен особисто».

Він акцентував: «Ми в Росії готові терпіти, погоджуватися з внутрішніми обставинами в Україні, входити в положення, як говорять у такому разі, але ми не можемо нескінченно тримати в напрузі своїх виборців, керівництво Росії і взагалі народ Російської Федерації».

К.ЗАТУЛІН підкреслив, що вони звертаються до президентів і урядів РФ і України з проханням не зволікати з переговорами про Договір. «Російська Федерація зацікавлена в продовженні Договору. Але РФ не зможе цього зробити, якщо Україна продовжить свій курс в НАТО», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5-6 липня в Одесі відбулося перше засідання депутатських груп з міжпарламентських зв`язків Верховної Ради України і Держдуми РФ. Воно проведене за дорученням голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Під час засідання було ухвалено рішення про формування загальних підгруп для активізації міжпарламентського діалогу і узгоджено графік роботи міжпарламентської групи дружби на найближчий рік.