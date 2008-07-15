Бойко заявляє, що на ідеї Януковича Тимошенко заробляє ліві гроші

Народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЙКО заявляє, що замість формування стабілізаційного фонду нафти і нафтопродуктів в Україні створена нова схема отримання надприбутків за рахунок держпідприємств.

Про це Ю.БОЙКО сказав сьогодні на прес-конференції «Корупційні схеми уряду Тимошенко: ПЕК» в агентстві УНІАН.

«Замість стабілізаційного фонду нафтопродуктів країна одержала нову схему отримання надприбутків за рахунок держпідприємств і це в розпал збиральної кампанії при такій гострій необхідності регулювання внутрішнього ринку», - заявив Ю.БОЙКО.

При цьому він нагадав, що ідея створення стабілізаційного фонду нафтопродуктів належить колишньому уряду на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Уже в 2007 році, завдяки ефективно створеному інструменту регулювання внутрішнього ринку нафтопродуктів, вдалося успішно пройти посівні і збиральні жнива, а ціна на дизпальне коливалася в рамках 3,60-3,90 грн. за літр, сказав він.

Ю.БОЙКО заявив, що працюючий механізм регулювання ринку був ліквідований і замість нього була запроваджена схема зі схожою ідеєю, але з новими гравцями і цілком іншими цілями.

«За даними МіНАП, відвантаження дизельного пального зі стабілізаційного фонду (пального) за рознарядками облдержадміністрацій склало майже 2 тис. тонн, що становить усього 5% від запланованого обсягу. При цьому на ринок для здійснення закупівель пального без дотримання норм законодавства було введено підприємство ТОВ «Цукрове виробниче об`єднання», яке згідно з контрактом з ВАТ «Укртранснафта» у формі передоплати одержало 242 млн. грн.», - заявив Ю.БОЙКО.

При цьому він акцентував увагу на тому, що підприємство «Цукрове виробниче об`єднання» входить до групи компаній «3-ком» підприємця Сергія ТІЩЕНКА. «Компанія активно працювала з підприємством «Укрресурс» (входить у систему Держрезерву) в 2005-2006 рр., коли цю компанію очолював Сергій ПАШИНСЬКИЙ – сьогодні народний депутат від БЮТ», – повідомив депутат.

Згідно з тими, що є в Ю.БОЙКА даним, постачальник замість виконання договору про постачання почав повертати гроші, а оскільки для оплати спочатку використовувалися позикові кошти одного з комерційних банків, за використання яких «Укртранснафта» платить відсотки, відшкодування цих витрат ТзОВ «Цукрове виробниче об`єднання» контрактом не передбачене.

«Тим часом, ціна дизельного пального за час дії договору з березня по липень збільшилася з 6050 до 7850 грн. за тонну, або майже на 30%. Фактично «Цукрове виробниче об`єднання» прокредитоване за державний рахунок, одержавши надприбуток при закупівлі дизпального за державні кошти, реалізувавши його за ринковими цінами. Цукрове виробниче об`єднання контракту з «Укртранснафтою» не виконало, регуляторного механізму не створено», - додав Ю.Бойко.

Довідка УНІАН. За даними консалтингової компанії UPECO, середні великооптові ціни на дизельне пальне на сьогодні становлять 7820 грн. за тонну. З початку 2008 року великооптові ціни на дизпальне підвищилися на 41,16%.