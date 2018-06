В Європарламенті представили звіти про російські злочини на Донбасі та ув'язнених в РФ українців

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Доповіді є результатом спільної роботи української місії в Європейському союзі і депутатів Європарламенту. Фахівці збирали інформацію з першоджерел та розмовляли зі свідками.

Розповісти про ситуацію на Донбасі до Брюсселя приїхати не лише правозахисники, але і постраждалі.

«Сам по собі звіт є шокуючим. Він про тортури, про вбивства, про знущання над людьми. Жінка, що свідчила тут сьогодні ввечері, не була б тут, якби її не сфотографували два британських журналісти. Вони таким чином врятували їй життя» – зазначив депутат Європейського парламенту Марк Демесмакер.

За його словами, такі злочини не можуть залишатися без кари. Демесмакер пропонує, щоб представлені доповіді стали підставою для початку розслідування Міжнародним кримінальним судом.

Зазначається, що у звіті «28 заручників кремля» правозахисники зібрали історії українців, що із політичних мотивів були ув’язнені у Росії та анексованому Криму.

Окрім української громадянки Надії Савченко, у російських в’язницях перебувають десятки інших громадян України.

«Єдина їхня провина – вони опинилися у неправильному місці у неправильний час», – каже голова фундації «Відкритий діалог» Людмила Козловська. – Один з в’язнів – 74-річний чоловік, який спілкувався із членами своєї родини з України. Це була єдина його провина. Але його відправили у так званий «Новий ГУЛАГ».

Правозахисники наголошують, що до ув’язнених громадян України застосовують тортури, часто не надають доступу до медичної допомоги та адвокатської підтримки. Їм також не дозволяють спілкуватися з родичами.

Після слухань у Європарламенті, обидва звіти представлять у національних парламентах низки європейських держав. Також планують передати доповіді до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

