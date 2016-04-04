Затриманому в анексованому Криму євромайданівцю погрожують розправою у СІЗО

Про це Кримській правозахисній групі стало відомо в ході судового засідання, під час якого адвокат Коломійця повідомив судді Київського районного суду Сімферополя Білоусов про такий тиск на підзахисного.

Захисник на суді повідомив, що, за словами Коломійця, разом з ним в одній камері в СІЗО Сімферополя знаходяться двоє осіб, імовірно, прихильники "ДНР/ЛНР".

Як повідомив Андрій Коломієць, один з них – мешканець Севастополя, воював проти України на боці "ЛНР".

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Коломієць розповів своєму адвокату, що співкамерники ненавидять його як «українця, опозиційно налаштованого до режиму Януковича». Його ображають, провокують сварки, принижують і погрожують фізичною розправою.

Інших співкамерників учасники самопроголошених республік налаштовують проти українця. Тому інші ув'язнені ставляться до нього швидше вороже, ніж нейтрально.

Адвокат вказав суду, що «здоров'я Андрія Коломійця ослаблене знаходженням під вартою понад 10 місяців. Тому погрози від співкамерників Коломієць оцінює як реальні».

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Адвокат зазначив, що «зазначені обставини знаходження Коломійця під вартою є фактично тортурами».

Захисник українця також повідомив суду, що в камері, розрахованій для знаходження 6-ти людей, постійно перебувають не менше 10 осіб, іноді їх кількість збільшується ще на кілька людей.

Відзначається, що мешканця Київської області Андрія Коломійця, 1993 року народження, звинувачують нібито в замаху на вбивство двох колишніх співробітників «Беркуту» під час Майдану в Києві. Йому інкримінують кілька статей КК РФ: ст. 105 КК РФ – вбивство двох і більше осіб (незакінчене), ст. 228 – зберігання наркотичних засобів, ст. 30 – замах на злочин.

В цілому, Андрію Коломійцю може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

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30 березня на судовому засіданні адвокат вказав суду на застосування тортур до Коломійця після затримання, а також вказав на факти, які свідчать про фальсифікації у цій справі. Свідок з боку захисту також вказувала на те, що у Коломійця були сліди тортур на тілі.