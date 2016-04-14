Суд у справі Каська: Адвокати скаржаться на умови, в яких проходить судове засідання

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив слідчий суддя Олег Білоцерківець.

"Вивчивши заяву про відвід, слідчий суддя дійшов наступного висновку: положенням статті 77 КПК України визначені підстави відводу щодо прокурорів. Між тим заявлений відвід не містить належних та підтверджених даних, які б свідчили про наявність підстав для відводу, що передбачені зазначеними нормами КПК України. Повноваження прокурорів встановлено на підставі постанови виконувача обов'язків генерального прокурора (Юрія) Севрука від 7 квітня 2016 року, а відтак заява задоволенню не підлягає", - сказав Білоцерківець.

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Після цього адвокати зазначили, що не можуть належним чином виконувати свої обов'язки через те, що судове засідання проходить у складних для них умовах у малій залі, і адвокати сидять за малим столом - у тисняві. "Нас не влаштовують умови, в яких адвокати працюють", - сказали вони.

Суддя Білоцерківець сказав, що не може відкласти або перенести слухання справи, бо у суді немає більшої зали.

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 квітня, Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри і подала до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Раніше прокурор ГПУ Владислав Куценко запевняв, що повідомлення про підозру Каську вручили відповідно до закону, з дотриманням усіх необхідних процедур.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, шляхом обману заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.