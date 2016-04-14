В першу чергу новий український Кабмін повинен повернути довіру народу – заява Єврокомісії

Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні та єврокомісара з питань розширення ЄС і сусідства Йоханнеса Хана.

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Представники Єврокомісії відзначають, що з 2014 року в Україні були зроблені значні зусилля по здійсненню реформ. При цьому вони підкреслюють, що українська влада повинна використовувати можливості, що з'явилися з призначенням нового прем'єра і уряду, в першу чергу для того, щоб відновити довіру народу.

Також в ЄК висловили сподівання, що призначення нового уряду надасть новий імпульс для реалізації Мінських домовленостей, у зв'язку з чим закликали всі сторони дотримувати свої зобов'язання.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України, одночасно призначивши на цю посаду вже колишнього спікера парламенту Володимира Гройсмана.

Також український парламент сьогодні затвердив новий склад Кабміну та його програму діяльності, тим самим надавши новому складу уряду річний імунітет.