Ющенко впевнений, що в Україні рано чи пізно буде Єдина помісна церква

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що в Україні рано чи пізно постане Єдина помісна церква.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час святкових заходів на Софійській площі з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі.

«Я вірю у те, що з мудрістю і терпінням ми пройдемо шлях до мрії. Я вірю у те, що будь-які поділи українських віруючих - недовговічні. Я вірю у те, що як Божий дар, як історична правда та справедливість в Україні постане національна помісна церква», - сказав він. За словами Президента України, держава і церква – це два крила народу, із втратою, або послаблення одного з яких неможливо «ані здійнятися в гору, ані захистити своїх дітей». При цьому він наголосив, що українська влада сьогодні не втручається в ті протиріччя, що виникають між церквами в Україні. «Безсумнівно, Українська держава не втручається і стоїть поза будь-якими міжконфесійними диспутами, рівною мірою шануючи кожну церкву, кожну релігію і кожного віруючого. Але ми будемо завжди підтримувати єднання українського християнства і ведення найтіснішого діалогу між різними культурами та віросповіданнями», - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що доля Київської Метрополії нагадує всю нашу долю. Глава держави зазначив, що в нашій історії ми бачимо світлий знак – це благословення і підтримка, що впродовж століть надходили до Київської церкви та інших братніх церков з Константинопольської церкви-матері.