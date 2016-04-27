Саміт Україна-ЄС відкладено, але Порошенко, Туск та Юнкер зустрінуться у червні - представник Євросоюзу

Про це власному кореспонденту УНІАН у середу в Брюсселі повідомив офіційний представник ЄС.

"Саміт був відкладений, але лідери зустрінуться у червні до саміту ЄС, щоб обговорити виконання Мінських домовленостей", - сказав він і уточнив, що така зустріч відбудеться у Брюсселі.

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Щодо причини перенесення саміту, офіційний представник ЄС зазначив, що їх було кілька, і, зокрема, дати новому уряду можливість попрацювати над подальшим впровадженням реформ, що "дозволить Міжнародному валютному фонду завершити свою роботу".

Він також уточнив, що перенесення саміту було погоджено президентами.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі підтвердили перенесення саміту Україна-ЄС, який був запланований на 19 травня.

Дипломатичні джерела пояснили це тим, що через невизначеність з можливими наслідками референдуму в Нідерландах стосовно угоди про Асоціацію ЄС-Україна і майбутнім референдумом у Великій Британії неможливо забезпечити конкретні результати саміту.