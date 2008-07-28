Ющенко закликає РНБО визнати шість областей зоною надзвичайної ситуації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає членів Ради національної безпеки та оборони визнати шість областей України, які постраждали від стихійного лиха, зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні, відкриваючи засідання РНБО.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що влада повинна миттєво відреагувати на складну ситуацію в шести регіонах, які були підтоплені. На його переконання, оголошення цих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації буде адекватною реакцією центральної влади, що дасть змогу забезпечити фінансування відновлювальних робіт.

Президент підкреслив, що ці території мають бути оголошені зоною надзвичайної ситуації на три місяці, що дасть можливість уряду та місцевим адміністраціям раціонально використовувати фінанси та запровадити спрощений порядок з багатьох фінансових процедурах.

«Я звертаюсь до РНБО піти на зустріч і прийняти таке рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, через сильні грозові дощі, що пройшли 23-26 липня, і погіршення погодних умов впродовж останніх діб станом на 28 липня на території Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей залишаються підтопленими 40 тис. 601 житловий будинок і 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.

За останніми даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті стихійного лиха в західних областях України загинули 22 осіб, із них 6 дітей.

Крім того, через скидання води на Дністровській ГАЕС у трьох районах Вінницької області підтоплено 670 будинків, евакуйовано майже 4 тис. осіб.