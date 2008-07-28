Вода дійшла до Могилів-Подільського, на черзі - Ямпіль і Рені

На сьогодні існує небезпека підтоплення Ямпільського району Вінницької області та міста Рені Одеської області.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Держводгоспу Василь СТАШУК.

Він зазначив, що на сьогодні вже підтоплений Могилів-Подільський район Вінницької області.

«У Могилів-Подільському, куди спускається вода, вже є підтоплення. А ще нижче (за течією Дністра – УНІАН) – Ямпіль. Там якраз проблеми – в Ямполі. Там можливе підтоплення. А потім – через два дні – можуть виникнути проблеми в районі Рені Одеської області», - зазначив В.СТАШУК.