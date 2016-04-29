ЗМІ розповіли про вимоги Заходу провести вибори на Донбасі до кінця літа

Ці терміни не були озвучені на зустрічі Нуланд з представниками парламентських фракцій, йдеться у статті ZN.UA.

"Однак, за нашими відомостями, цю інформацію представник Держдепу довела до відома президента Петра Порошенка під час особистої зустрічі", - зазначає видання.

Імовірно, за інформацією ZN.UA там же були озвучені ще дві дати — з 18 травня повинен стартувати новий етап повного припинення вогню, а 20 травня Росія може видати Києву Надію Савченко.

"Інших подробиць розмови між українським президентом і американським посланником наш співрозмовник не повідомив, однак, за його словами, розмова тривала близько чотирьох годин", - зазначає автор статті.

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За його інформацією, у Вашингтоні (так само, як у Берліні і Москві - Ред.) не надто вірять у швидке і успішне внесення в Конституцію змін, що стосуються "особливого статусу" окремих районів Донецької та Луганської областей. Однак прийняття законів про місцеві вибори та амністію, проведення виборчої кампанії на території ОРДЛО там вважають здійсненним завданням.

Раніше помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати не встановлювали термінів щодо виконання Мінських угод у питанні проведення виборів на Донбасі, а заяви окремих народних депутатів є некоректними.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Києві відбулась зустріч Нуланд з представниками парламентських фракцій. За її результатами народний депутат від «Самопомочі» Вікторія Войціцька, присутня на цій зустрічі, заявила, що США розраховують на вибори на Донбасі вже влітку.

«Держдепартамент наполягає на тому, що Україна повинна внести зміни до Конституції з «особливим статусом» окупованих територій Донецької та Луганської областей, провести на окупованих територіях вибори найближчим часом і забезпечити амністію бойовикам. Мінські угоди необхідно імплементувати до кінця 2016 року, альтернативи їм немає», - зазначила Войціцька, передаючи суть звернення Нуланд.

Також, за словами депутата, зазначалося, що "ми повинні розуміти - ніхто не відведе важке озброєння".