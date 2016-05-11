Штайнмаєр: Мінські угоди виконуються із швидкістю равлика
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр очікує від України та Росії конкретних пропозицій задля вирішення ситуації на Донбасі.
За словами міністра, виконання мирних домовленостей, яким уже 15 місяців, не може тривати вічно, передає Deutsche Welle.
"Ми потребуємо не лише чітких заяв від сторін конфлікту, але передовсім прогресу у втіленні (домовленостей - Ред.) в життя", - сказав Штайнмаєр у вівторок, 10 травня, напередодні нової зустрічі у "нормандському форматі" в Берліні.
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"Ми впродовж багатьох місяців билися за те, щоб Москва, Київ та сепаратисти продовжили виконання домовленостей. Якщо в цій справі і є якийсь прогрес, то він просувається із швидкістю равлика - по міліметрах. Так довго тривати не може", - заявив Штайнмаєр, додавши, що "попередніх ескалацій" слід уникати усіма шляхами.
Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії зберуться сьогодні, 11 травня, в Берліні для консультацій щодо стану виконання Мінських угод.