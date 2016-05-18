Росії не вдасться зламати дух кримськотатарського народу - Турчинов

Про це йдеться у зверненні Турчинова до 72-х роковин депортації кримськотатарського народу, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

«72 роки тому тоталітарний сталінський режим розпочав широкомасштабну операцію виселення кримськотатарського народу з рідної землі. Лише два дні знадобилося, щоб відправити близько двохсот тисяч кримчан до місць заслання за фейковим звинуваченням у підтримці нацистів», - зазначив Турчинов.

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Сьогодні, через 72 роки, історія повторюється, констатував секретар РНБО, наголосивши, що «Путін навіть не намагається придумати новий сценарій».

«Знову надумані обвинувачення, обшуки, залякування, заборони… Кремль через свої метастази імперських амбіцій анексував півострів та робить усе, щоб знищити національну свідомість, історичну пам'ять, культурні традиції та гідність кримських татар», - підкреслив Турчинов.

Він відзначив, що «увесь цивілізований світ засудив дії путінського режиму, а голос Джамали доніс цю правду зі сцени Євробачення мільйонам глядачів по всьому світу».

«Груба жорстока сила ніколи не переможе правду та справедливість! Агресорові не зламати дух кримськотатарського народу! Крим – це Україна!», - наголосив секретар РНБО.