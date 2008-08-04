Україні потрібен досвід НАТО щодо екологічної безпеки

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає за доцільне перейняти досвід країн - членів НАТО у розв’язанні проблем, пов’язаних з екологічною безпекою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету, Б.ТАРАСЮК наголосив, що питання екологічної безпеки стає невід’ємним елементом національної безпеки. «Нині, у зв’язку з поглибленням світової екологічної кризи, масштабними наслідками вирування стихії в Україні, загостренням інших глобальних проблем, для нашої Держави та її безпеки, дедалі більшого значення набувають деякі аспекти практичних заходів, що вживаються в деяких державах задля розв’язання окремих питань екологічної безпеки» - сказав голова Комітету.

Народний депутат зауважив, що зараз актуалізується питання співробітництва України й НАТО у сфері екологічної безпеки. Особливо це стосується питання взаємодії на міжнародному, регіональному, національному рівнях. «Як відомо, у рамках програми «Безпека через науку» НАТО розвинула екологічні програми у багатьох країнах - партнерах. Крім того, НАТО надає ефективну практичну допомогу державам у випадку надзвичайних ситуацій і техногенних катастроф. І в Україні бували випадки, коли допомога НАТО була вчасною і потрібною. Це і ліквідація аварії на колекторних спорудах Харкова у 1995 році, і наслідків повеней у Закарпатті у 1998 та 2001 роках», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Водночас він підкреслив, що повені, які спіткали західну Україну, продемонстрували велике значення робіт щодо попередження і ліквідації наслідків стихійних лих. “Найприкріше, що це вже не перший урок для України. Тому ми повинні запозичати досвід інших країн - членів НАТО у розв’язані таких проблем, і більше уваги приділяти питанню екологічної безпеки”, - сказав Б.ТАРАСЮК.