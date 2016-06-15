Порошенко просить звільнити прокурора та начальника поліції Миколаївської області
Президент України Петро Порошенко ініціює звільнення прокурора та начальника поліції Миколаївської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам після відкриття виробничо-перевалочного комплексу Bunge Україна на території Миколаївського морського порту.
«Я звертаюсь до генерального прокурора звільнити прокурора Миколаївської області за бездіяльність у боротьбі з корупцією. Я звертаюсь до міністра внутрішніх справ і шефа Нацполіції звільнити голову поліції області і я думаю, що такими самими рішучими мають бути кроки влади по наведенню порядку в державі», - заявив глава держави.
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Читайте такожнаписав заяву на звільненняПро це повідомив президент журналістам Петро Порошенко після відкриття виробничо-перевалочного комплексу Bunge Україна на території Миколаївського морського порту.
«Можу вам наголосити, що вчора в мене була зустріч з головою Миколаївської обласної держадміністрації Вадимом Меріковим і, незважаючи на певні досягнення, роботу з АТО, іншими речами, після розмови зі мною Вадим Меріков написав заяву про звільнення з посади голови обласної держадміністрації. Це є політична відповідальність», - заявив президент.