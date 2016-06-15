Порошенко просить звільнити прокурора та начальника поліції Миколаївської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам після відкриття виробничо-перевалочного комплексу Bunge Україна на території Миколаївського морського порту.

«Я звертаюсь до генерального прокурора звільнити прокурора Миколаївської області за бездіяльність у боротьбі з корупцією. Я звертаюсь до міністра внутрішніх справ і шефа Нацполіції звільнити голову поліції області і я думаю, що такими самими рішучими мають бути кроки влади по наведенню порядку в державі», - заявив глава держави.

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Читайте такожнаписав заяву на звільненняПро це повідомив президент журналістам Петро Порошенко після відкриття виробничо-перевалочного комплексу Bunge Україна на території Миколаївського морського порту.

«Можу вам наголосити, що вчора в мене була зустріч з головою Миколаївської обласної держадміністрації Вадимом Меріковим і, незважаючи на певні досягнення, роботу з АТО, іншими речами, після розмови зі мною Вадим Меріков написав заяву про звільнення з посади голови обласної держадміністрації. Це є політична відповідальність», - заявив президент.