В Раді проходить година запитань до уряду (пряма трансляція)

Згідно з порядком денним засідання, після цього відбудеться оголошення депутатських запитів.

Також у порядку денному засідання Ради значаться проекти постанов №4709 "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади" та №4782 "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України".

Крім того, у розгляд першому читанні заплановано законопроектів №1890 про внесення змін до закону про регулювання містобудівної діяльності (щодо додаткового джерела фінансування створення житлового фонду соціального призначення), №3259 "Про стратегічну екологічну оцінку", №4349 про внесення змін до закону про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень) та №3833 про внесення змін до закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (щодо надання притулку бездомним особам).