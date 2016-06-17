Путін заявив, що Захід змусив Росію "вжити заходів щодо захисту певних груп населення" в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час Санкт-Петербурзького економічного форуму.

«Після «арабської весни» підібралися і до наших кордонів. Навіщо потрібно було підтримувати державний переворот в Україні. Я багато разів про це говорив - там складна внутрішньополітична ситуації, і швидше за все опозиція, яка сьогодні перебуває при владі, демократичним шляхом за допомогою виборів прийшла б до влади, і ми працювали б з ними так само, як з владою, яка була за президента Януковича. Ні, треба було довести до держперевороту з жертвами, викликати криваві події, громадянську війну, налякати російськомовне населення на південному сході і в Криму», - заявив Путін.

«А після того, як ми були змушені вжити заходів щодо захисту певних груп населення, далі розкручувати цю спіраль, нагнітати», - сказав він.

За словами Путіна, це було зроблено Заходом, щоб виправдати існування НАТО.

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«Потрібний зовнішній супротивник, зовнішній ворог. Інакше навіщо ця організація потрібна. Варшавського договору немає, Радянського Союзу немає, проти кого вона? Якщо будемо у такій логіці діяти - нагнітати і нарощувати зусилля, щоб лякати один одного, то тоді коли-небудь прийдемо до холодної війни», - заявив Путін.

Він переконує, що у РФ інша логіка, спрямована на пошук компромісу.

Путін заявив, що на Заході почали підтримувати всілякі кольорові революції, в тому числі «арабську весну».

«Захлинаючись, підтримували те, що відбувається. До чого прийшло? До хаосу», - вважає він.

Путін підкреслив, що, якщо триватиме політика односторонніх дій і не будуть узгоджуватися чутливі для міжнародної спільноти кроки, то наслідки неминучі.

За його словами, якщо вийти на рівень взаємоповажаючої співпраці, то про холодну війну говорити ніхто не буде.