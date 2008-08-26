Дружина загиблого депутата Сироти знаходиться в реанімації

Дружина загиблого 25 серпня в ДТП народного депутата України Михайла Сироти (фракція "Блок Литвина") з тілесними ушкодженнями доставлена в Білоцерківську реанімацію. Жінка знаходиться в стабільно важкому стані і потребує операції.

Як повідомляє кореспондент телеканалу "1+1", міліція на місце події почала з`їжджатися тільки близько 8:00.

На даний момент проводиться повторний огляд території ДТП, після цього буде проведено експертизу. Також повідомляється про прибуття машини з краном, яка очищатиме територію після встановлення причин події.

При зіткненні також загинув водій білого Dewoo Lanos, 23-річний місцевий житель, якому першого вересня мало виповнитися 24 роки.

За відгуками близьких і співробітників, загиблий був хорошим водієм, проте на Dewoo Lanos їздив тільки два місяці. Нову машину він одержав у подарунок від дідуся.

Як повідомлялося, 25 серпня народний депутат України Михайло Сирота (член депутатської фракції "Блок Литвина") загинув у ДТП поблизу міста Узин (Білоцерківський район Київської області).

Близько 21.30 на автошляху Київ-Одеса автомобіль, яким керував Сирота, зіткнувся “лоб в лоб” з ДЕУ “Ланос”. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Михайла Сироту називали одним з "батьків" Конституції, так він був керівником парламентської комісії з ухвалення конституції 28 червня 1996 року.

Газета 24