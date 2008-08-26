Ющенко може отримати ще одного конкурента у президентських перегонах

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО не виключає висунення своєї кандидатури на посаду Президента України на виборах у 2010 році.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні під час спілкування в чаті з відвідувачами інтернет-порталу «Главред».

«Чим більше я спостерігаю за руйнівними діями нинішніх претендентів на президентський посаду, їх цілковиту неадекватність викликам і погрозам, які стоять перед Україною, їх нездатністю об`єднати країну і створити гідні умови для життя та безпеки наших громадян, тим більша ймовірність того, що доведеться брати участь у виборчій кампанії у 2010 році. Але якщо я прийму таке рішення, воно не базуватиметься на олімпійському принципі – головне не перемога, а участь», - зазначив народний депутат.

При цьому А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що «це можливо лише тоді, коли велика частина суспільства дозріє до переходу від пасивного розчарування в нинішніх політиках першого ряду, до активної підтримки нових людей, і коли будуть реальні перспективи не просто взяти участь, а перемогти і реалізувати запропоновані суспільству програми».