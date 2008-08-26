Ющенко завтра зустрінеться із держсекретарем Великої Британії
15:22, 26 серпня 2008Політика
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Говоритимуть про Грузію
|Ірина ВАННІКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА.
Вона підкреслила, що В.ЮЩЕНКО продовжує тримати в полі уваги ситуацію в Грузії, тому й запланована ця зустріч.
Також відбудуться телефонні розмови В.ЮЩЕНКА з лідерами європейських держав, стосовно єдиної позиції країн Європи щодо стабілізації ситуації в Грузії та допомоги місцевому населенню.
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